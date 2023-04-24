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  4. Стефано ПИОЛИ: «Мы недостаточно остро действовали на финальной трети поля»
Италия
24 апреля 2023, 03:21 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:33
42
0

Стефано ПИОЛИ: «Мы недостаточно остро действовали на финальной трети поля»

Наставник «Милана» – о победе над «Лечче»

24 апреля 2023, 03:21 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:33
42
0
Стефано ПИОЛИ: «Мы недостаточно остро действовали на финальной трети поля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лечче» (2:0) в матче 31-го тура Серии A.

«Команда была терпелива, но недостаточно остро действовала на финальной трети поля, принимая слишком много неверных решений. Но мы контролировали игру так, как и ожидали, и едва ли сталкивались с какими-либо рисками.

Я говорил команде, что следующие матчи с «Лечче» и «Ромой» окажут решающее влияние на наше место в таблице. И никакой другой мотивации нам не надо. Мы должны выиграть как можно больше матчей. У нас были сложные времена, но мы преодолели трудности и теперь должны продолжать двигаться вперед», - сказал Пиоли.

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Стефано Пиоли Лечче Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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