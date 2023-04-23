Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы сделали шаг вперед»
Германия
23 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:20
173
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы сделали шаг вперед»

Наставник «Боруссии Д» – о победе над «Айнтрахтом»

23 апреля 2023, 17:17 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:20
173
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы сделали шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал разгромную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы довольны результатом и своей игрой. Сделали шаг вперед. Каждый футболист команды хотел доказать, что мы этого заслуживаем. «Боруссия» очень много вложила в этот сезон.

Довольны своим выступлением, однако о полной радости говорить еще рано. Впереди много работы», - сказал Терзич.

После 29 туров «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию», которая идет второй, на один балл.

По теме:
Томас ТУХЕЛЬ: «Очки утекают, как песок сквозь пальцы»
Майнц – Бавария – 3:1. Фиаско Тухеля за 25 минут. Видео голов и обзор матча
Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария выглядит так, будто уже сыграла 70 матчей в сезоне»
Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Айнтрахт
Источник ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Теннис | 23 апреля 2023, 16:02 6
Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте
Свёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира успешно защитила титул на соревнованиях в Германии

Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Бокс | 22 апреля 2023, 23:35 14
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде

В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере

Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Футбол | 22.04.2023, 17:54
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
Бокс | 23.04.2023, 08:00
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
Футбол | 23.04.2023, 14:56
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
ВИДЕО. Капинус забил дебютный гол в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
21.04.2023, 16:55 39
Футбол
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 7
Бокс
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 18
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
22.04.2023, 08:47 4
Футбол
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 2
Бокс
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности