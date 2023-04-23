Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы сделали шаг вперед»
Наставник «Боруссии Д» – о победе над «Айнтрахтом»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал разгромную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
«Мы довольны результатом и своей игрой. Сделали шаг вперед. Каждый футболист команды хотел доказать, что мы этого заслуживаем. «Боруссия» очень много вложила в этот сезон.
Довольны своим выступлением, однако о полной радости говорить еще рано. Впереди много работы», - сказал Терзич.
После 29 туров «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию», которая идет второй, на один балл.
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