Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы сделали шаг вперед»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал разгромную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы довольны результатом и своей игрой. Сделали шаг вперед. Каждый футболист команды хотел доказать, что мы этого заслуживаем. «Боруссия» очень много вложила в этот сезон.

Довольны своим выступлением, однако о полной радости говорить еще рано. Впереди много работы», - сказал Терзич.

После 29 туров «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию», которая идет второй, на один балл.