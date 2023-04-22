22.04.2023 19:30 – FT 4 : 0
Германия22 апреля 2023, 21:48 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:54
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Боруссия уже впереди. Дортмунд обошел Баварию в битве за титул
Команда воспользовалась ошибкой конкурента
22 апреля 2023, 21:48 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:54
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«Боруссия» Дортмунд в матче чемпионата Германии обыграла «Айнтрахт» Франкфурт и вышла на первое место. Дортмундская команда воспользовалась тем, что «Бавария» сегодня проиграла.
Теперь «Боруссия» опережает конкурента на 1 пункт.
Обеим командам осталось провести по пять матчей.
Чемпионат Германии. 29-й тур
Боруссия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт 4:0
Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 41
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