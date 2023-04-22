Боруссия уже впереди. Дортмунд обошел Баварию в битве за титул

«Боруссия» Дортмунд в матче чемпионата Германии обыграла «Айнтрахт» Франкфурт и вышла на первое место. Дортмундская команда воспользовалась тем, что «Бавария» сегодня проиграла.

Теперь «Боруссия» опережает конкурента на 1 пункт.

Обеим командам осталось провести по пять матчей.

Чемпионат Германии. 29-й тур

Боруссия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт 4:0

Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 41