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Чемпионат Германии
Боруссия Д
22.04.2023 19:30 – FT 4 : 0
Айнтрахт Ф
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Германия
22 апреля 2023, 21:48 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:54
547
1

Боруссия уже впереди. Дортмунд обошел Баварию в битве за титул

Команда воспользовалась ошибкой конкурента

22 апреля 2023, 21:48 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:54
547
1
Боруссия уже впереди. Дортмунд обошел Баварию в битве за титул
Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд в матче чемпионата Германии обыграла «Айнтрахт» Франкфурт и вышла на первое место. Дортмундская команда воспользовалась тем, что «Бавария» сегодня проиграла.

Теперь «Боруссия» опережает конкурента на 1 пункт.

Обеим командам осталось провести по пять матчей.

Чемпионат Германии. 29-й тур

Боруссия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт 4:0
Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 41

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Боруссия Дортмунд Бавария чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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Віталій Яценко
Саліхаміджич і Кан святкують на цьому тижні. Тухель проставляється. Сезон на грані краху. Талановиті менеджери. При такому складі і бюджеті.
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