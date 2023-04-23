Определились победители турниров в Мюнхене и Баня-Луке

23 апреля состоялись финалы грунтовых турниров серии ATP 250 в Мюнхене и Бане-Луке.

В матче за титул на турнире в Германии действующий чемпион Хольгер Руне в трех партиях переиграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Отметим, что в прошлом году в финале играли эти же теннисисты, тогда Ботик не смог доиграть матч.

На соревнованиях в Боснии и Герцеговине серб Душан Лайович в трех партиях переиграл второго номера посева Андрея Рублева. Для Душана это второй титул в карьере, ранее он побеждал в Хорватии. На пути к титулу он также обыграл Новака Джоковича.

Мюнхен. Финал

Хольгер Руне (Дания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 1:6, 7:6(3)

Баня-Лука. Финал

Душан Лайович (Сербия) – Андрей Рублев – 6:3, 4:6, 6:4