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ATP
23 апреля 2023, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:44
243
0

Определились победители турниров в Мюнхене и Баня-Луке

Хольгер Руне впервые в карьере оформил защиту титула ATP

23 апреля 2023, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2023, 17:44
243
0
Определились победители турниров в Мюнхене и Баня-Луке
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

23 апреля состоялись финалы грунтовых турниров серии ATP 250 в Мюнхене и Бане-Луке.

В матче за титул на турнире в Германии действующий чемпион Хольгер Руне в трех партиях переиграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Отметим, что в прошлом году в финале играли эти же теннисисты, тогда Ботик не смог доиграть матч.

На соревнованиях в Боснии и Герцеговине серб Душан Лайович в трех партиях переиграл второго номера посева Андрея Рублева. Для Душана это второй титул в карьере, ранее он побеждал в Хорватии. На пути к титулу он также обыграл Новака Джоковича.

Мюнхен. Финал
Хольгер Руне (Дания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 1:6, 7:6(3)

Баня-Лука. Финал
Душан Лайович (Сербия) – Андрей Рублев – 6:3, 4:6, 6:4

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ATP Баня-Лука ATP Мюнхен Хольгер Руне Ботик ван де Зандсхулп Душан Лайович Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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