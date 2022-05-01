19-летний теннисист из Дании выиграл дебютный титул ATP

Состоялся финал в рамках турнира ATP 250 в Мюнхене.
В поединке за титул 19-летний Хольгер Руне из Дании (№70 ATP) переиграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№40 ATP). Голландец не смог продолжать встречу после седьмого гейма и был вынужден сняться.
Мюнхен. Финал
Хольгер Руне (Дания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 3:4 (отказ)
Для Руне это первый титул ATP в карьере. Ранее он никогда не играл даже в финале.
Ботик ван де Зандсхулп также провел первый матч за титул на таком уровне.
Источник — Sport.ua
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