19-летний теннисист из Дании выиграл дебютный титул ATP

Состоялся финал в рамках турнира ATP 250 в Мюнхене.



В поединке за титул 19-летний Хольгер Руне из Дании (№70 ATP) переиграл Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№40 ATP). Голландец не смог продолжать встречу после седьмого гейма и был вынужден сняться.



Мюнхен. Финал

Хольгер Руне (Дания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 3:4 (отказ)



Для Руне это первый титул ATP в карьере. Ранее он никогда не играл даже в финале.



Ботик ван де Зандсхулп также провел первый матч за титул на таком уровне.