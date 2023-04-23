Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 13:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:16
236
3

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Динамо»

23 апреля 2023, 13:13 | Обновлено 23 апреля 2023, 13:16
236
3
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«В принципе, была равная игра, но я расстроен. Мы побеждали и, по сути, это я допустил ошибку, которая привела к штрафному, из которого забили. Поэтому я больше расстроен, чем доволен.

Считаю, что мы низко садились после забитого гола. В перерыве мы об этом говорили, что нельзя так садиться, мы даем сопернику простор, возможность атаковать и играть больше с мячом. Это мне не очень нравится. У нас сейчас такая ситуация, многие атакующие игроки травмированы, и нам их очень не хватает. Тренерский штаб решает этот вопрос благодаря защитникам, таким как наш грузинский легионер.

Мой гол – ошибка Нещерета? Я, честно говоря, еще не видел повтор. Думал, что это больше ошибка Нещерета, но ребята сказали, что неплохой получился удар. Мне главное, что мяч в воротах. Судаков вообще не мне пас отдавал, но мяч ко мне покатился, я остановил, никто не встречал, я пробил, оно залетело. Надо бить.

Эти 2 очка были бы очень важны для нас. Сложный календарь, соперники набрали хороший ход... но мы понимаем, что сейчас всем нужно набирать очки. «Динамо» будет бороться до конца за еврокубки, мы будем бороться до конца за первое место, то же и «Заря» с «Днепром-1», поэтому тяжело будет всем», - сказал Степаненко.

По теме:
Скорук – Мариуполь, Горняк-Спорт – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Степаненко бенефис: и забил, и привез»
Львов – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Тарас Степаненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины
Война | 23 апреля 2023, 10:10 3
Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины
Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины

ISW утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра

Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 23 апреля 2023, 07:15 0
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута

Супербой в Лас-Вегасе завершился досрочно в пользу Джервонты

Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.04.2023, 19:44
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Бокс | 22.04.2023, 23:35
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»
Футбол | 23.04.2023, 11:38
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUROSTAVOK
Тарас все добре!!!Ти вже легенда українського футбола!!!
Ответить
0
⬆️
Зато принёс кучу эмоций в оба "сектора" болел.   Хотя кайфа никто в итоге не испытал.
Ответить
0
Kak Tak
Когда середняк чемпионата отбирает очки обидно конечно.Как так?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
21.04.2023, 10:55 12
Футбол
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
21.04.2023, 18:12 5
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 8
Футбол
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
21.04.2023, 23:25 17
Футбол
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка
21.04.2023, 14:51 7
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
21.04.2023, 16:55 39
Футбол
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
22.04.2023, 12:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности