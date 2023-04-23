Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 11:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:43
116
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»

Наставник «Руха» – о подготовке к матчу против «Днепра-1»

23 апреля 2023, 11:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 11:43
116
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу против «Днепра-1».

«Готовимся к «Днепру-1» в обычном режиме. Сейчас у нас каждый пятый день игра, поэтому нужно больше внимания уделять восстановлению. За последнюю неделю мы сыграли разные матчи: неплохой – с «Динамо», совсем противоположный – с «Ингульцем», если брать саму игру и результат. Поэтому очень многое нужно работать над психологией футболистов. У нас много молодых игроков, в нынешней ситуации это, наверное, играет решающую роль.

После матча в Петрово мы по-мужски поговорили с ребятами. Не все они готовы к таким перепадам – успешный матч с «Динамо» и сразу провальный с «Ингульцем». В последней игре допустили много ошибок в плане индивидуальной подготовки к игре. Профессиональные футболисты также сами ментально должны готовиться к матчам, прежде всего психологически быть готовыми. К сожалению, сейчас не все могут справляться с этим.

С начала второго круга мы еще ни один матч не сыграли оптимальным составом, потому что игроки выбывают либо из-за дисквалификации, либо из-за травм. Но есть футболисты для ротации, они тоже должны выходить и действовать не хуже основных исполнителей, мы им доверяем, эти игроки имеют шансы проявить себя на поле в важных поединках.

Мы не будем подстраиваться под «Днепр-1». Как показывает опыт, нам, возможно, с такими командами даже легче играть, потому что мы успешно противодействовали представителям первой пятерки, а вот с нашими конкурентами, тоже находящимися в нижней части турнирной таблицы, у нас неудачные матчи. Такой парадокс выходит, можем его тоже связывать с психологией: наши ребята на игры с лидерами получаются более раскрепощенными. Мы работаем в этом плане, но все равно они испытывают определенное давление, это касается той турнирной ситуации, в которой мы оказались, и я в которой наши игроки никогда не находились.

Когда приходит игра с прямым конкурентам, им становится психологически тяжело. Мы упорно работаем в этом направлении, будем исправлять ситуацию. Если мы сможем все вместе преодолеть эти трудности, молодые футболисты значительно вырастут профессионально. В техническом, тактическом, физическом планах я в них уверен, знаю довольно давно этих игроков, но сейчас именно психология вышла на первый план», - сказал Пономарев.

Матч «Днепр-1» – «Рух» состоится в понедельник, 24 апреля. Начало в 13:00.

По теме:
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мнение Луческу нужно уважать, он опытный тренер»
Арбитр Александр Омельченко повторил рекорд УПЛ
Довбик – цель № 1 для турецкого клуба на лето
Виталий Пономарев Днепр-1 Днепр-1 - Рух Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
Футбол | 23 апреля 2023, 10:14 0
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер
ВИДЕО. Ланс разгромил Монако, Лилль Фонсеки неожиданно не обыграл Осер

22 апреля состоялись 2 матча 32-го тура чемпионата Франции

Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины
Война | 23 апреля 2023, 10:10 2
Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины
Контрнаступление? Защитники Украины высадились на левом берегу Херсонщины

ISW утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра

Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.04.2023, 19:44
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Футбол | 22.04.2023, 19:23
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
Бокс | 23.04.2023, 00:10
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
22.04.2023, 09:04 24
Футбол
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
21.04.2023, 16:55 39
Футбол
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
22.04.2023, 12:35 2
Бокс
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
23.04.2023, 06:50 10
Бокс
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
21.04.2023, 15:32 4
Бокс
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед пора прощаться с де Хеа
22.04.2023, 08:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности