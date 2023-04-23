Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против конкурентов играть психологически тяжело»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу против «Днепра-1».

«Готовимся к «Днепру-1» в обычном режиме. Сейчас у нас каждый пятый день игра, поэтому нужно больше внимания уделять восстановлению. За последнюю неделю мы сыграли разные матчи: неплохой – с «Динамо», совсем противоположный – с «Ингульцем», если брать саму игру и результат. Поэтому очень многое нужно работать над психологией футболистов. У нас много молодых игроков, в нынешней ситуации это, наверное, играет решающую роль.

После матча в Петрово мы по-мужски поговорили с ребятами. Не все они готовы к таким перепадам – успешный матч с «Динамо» и сразу провальный с «Ингульцем». В последней игре допустили много ошибок в плане индивидуальной подготовки к игре. Профессиональные футболисты также сами ментально должны готовиться к матчам, прежде всего психологически быть готовыми. К сожалению, сейчас не все могут справляться с этим.

С начала второго круга мы еще ни один матч не сыграли оптимальным составом, потому что игроки выбывают либо из-за дисквалификации, либо из-за травм. Но есть футболисты для ротации, они тоже должны выходить и действовать не хуже основных исполнителей, мы им доверяем, эти игроки имеют шансы проявить себя на поле в важных поединках.

Мы не будем подстраиваться под «Днепр-1». Как показывает опыт, нам, возможно, с такими командами даже легче играть, потому что мы успешно противодействовали представителям первой пятерки, а вот с нашими конкурентами, тоже находящимися в нижней части турнирной таблицы, у нас неудачные матчи. Такой парадокс выходит, можем его тоже связывать с психологией: наши ребята на игры с лидерами получаются более раскрепощенными. Мы работаем в этом плане, но все равно они испытывают определенное давление, это касается той турнирной ситуации, в которой мы оказались, и я в которой наши игроки никогда не находились.

Когда приходит игра с прямым конкурентам, им становится психологически тяжело. Мы упорно работаем в этом направлении, будем исправлять ситуацию. Если мы сможем все вместе преодолеть эти трудности, молодые футболисты значительно вырастут профессионально. В техническом, тактическом, физическом планах я в них уверен, знаю довольно давно этих игроков, но сейчас именно психология вышла на первый план», - сказал Пономарев.

Матч «Днепр-1» – «Рух» состоится в понедельник, 24 апреля. Начало в 13:00.