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  4. Марьян МЫСЫК: «Всегда приятно отбирать очки у грандов»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2023, 15:18 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:24
77
0

Марьян МЫСЫК: «Всегда приятно отбирать очки у грандов»

Игрок «Руха» – о матче УПЛ с «Динамо»

18 апреля 2023, 15:18 | Обновлено 18 апреля 2023, 15:24
77
0
Марьян МЫСЫК: «Всегда приятно отбирать очки у грандов»
ФК Рух Львов. Марьян Мысык

Универсал «Руха» Марьян Мысык поделился впечатлениями от игры с «Динамо» (1:1) в 21-м туре украинской Премьер-лиги, которая стала для него юбилейной, 50-й, в форме львовского клуба.

– Знал ли ты перед началом игры, что это юбилейный 50-й матч за «Рух»?

– Нет, не знал. Если честно, я особо не слежу за статистикой, но мне приятно слышать, что у меня такой юбилей. В будущем хотелось бы их побольше – 100, 150 и так далее. Это действительно очень приятно.

– Как сложился этот юбилейный поединок лично для тебя и команды, в целом?

– Вышел эмоциональный матч, мы создали много моментов во встрече с сильным соперником. Честно, в течение недели мы очень настраивались на эту игру, упорно готовились к ней, выкладывались на 100 процентов на тренировках. Я рад, что это отразилось и во время матча. Он стал своеобразным итогом нашей работы. Хорошо, что все закончилось положительным результатом. Будем и дальше работать еще больше, чтобы набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– Насколько ничья из «Динамо» психологически повлияет на команду?

– Конечно, всегда приятно отбирать очки у грандов. Хотелось бы и выигрывать. Но и такой итог тоже вдохновляет нас и дает воодушевление на дальнейшие поединки. Надеюсь, что от этой игры мы получим дополнительный импульс для того, чтобы оттолкнуться от того места, на котором мы сейчас, и двигаться только вверх.

– Впереди у «Руха» очень насыщенная неделя: дальний выезд в Петрово на матч с «Ингульцом», впоследствии выездная игра против «Днепра-1». Готовы к таким испытаниям?

– Мы хорошо осознаем, что нас ждет тяжелая неделя: постоянные переезды, долгая дорога. Будем на максимуме готовиться к этим матчам, восстанавливаться после игр и делать все возможное, чтобы добиваться положительных результатов.

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Источник ФК Рух Львов
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