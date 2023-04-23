В субботу, 22 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Майнц» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой «карнавальников» со счетом 3:1.

Чемпионат Германии по футболу. 29-й тур

Майнц – Бавария – 3:1

Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79 – Мане, 29

Видеообзор матча: