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Чемпионат Германии
Майнц
22.04.2023 16:30 – FT 3 : 1
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 апреля 2023, 10:35 |
774
1

Майнц – Бавария – 3:1. Фиаско Тухеля за 25 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Бундеслиги

23 апреля 2023, 10:35 |
774
1
Майнц – Бавария – 3:1. Фиаско Тухеля за 25 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В субботу, 22 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Майнц» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой «карнавальников» со счетом 3:1.

Чемпионат Германии по футболу. 29-й тур

Майнц – Бавария – 3:1

Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79 – Мане, 29

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Мартин (Майнц).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Майнц).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Майнц).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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Майнц Бавария видео голов и обзор Томас Тухель Садио Мане чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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Burevestnik
можливо раптова зміна тренера морально надломила гравців Баварії 
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