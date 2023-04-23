Германия23 апреля 2023, 10:35 |
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Майнц – Бавария – 3:1. Фиаско Тухеля за 25 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Бундеслиги
23 апреля 2023, 10:35 |
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В субботу, 22 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу между клубами «Майнц» и «Бавария». Игра завершилась сенсационной победой «карнавальников» со счетом 3:1.
Чемпионат Германии по футболу. 29-й тур
Майнц – Бавария – 3:1
Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79 – Мане, 29
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Мартин (Майнц).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Майнц).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Майнц).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
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