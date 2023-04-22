Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария выглядит так, будто уже сыграла 70 матчей в сезоне»

Наставник «Баварии» Томас Тухель остался разочарован поражением в матче против «Майнца» со счетом 1:3. Это позволило «Боруссии» Дортмунд выйти в лидеры Бундеслиги.

«У футболистов энергии вообще нет, я не знаю, почему и в чем причина. Это сложно. Команда выглядит так, будто в этом сезоне уже провела 70 матчей».

«Мы не проснулись, когда вышла на поле, были постоянно истощенными. Конечно, я чувствую ответственность, и не имеет значения, сколько дней или недель я проработал с командой», — сказал Тухель.

Обоим претендентам на титул осталось провести по 5 матчей, у Дортмунда преимущество в 1 пункт.