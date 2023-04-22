Бундеслига. Бавария проиграла Майнцу, победы Вердера и Вольфсбурга

Состоялись еще четыре матч в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. «Майнц» одержал волевую победу над «Баварией», также победы одержали «Вольфсбург», «Вердер» и «Кельн».

Бундеслига, 29-й тур

«Бохум» – «Вольфсбург» – 1:5

Голы: Брошински 69 – Сванберг 10, 56, Каминьски 21, Виммер 33, Вальдшмидт 77

«Герта» – «Вердер» – 2:4

Голы: Нганкам 68, Лукебакио 79 – Дукш 66, 27, 51, Вайзер 63

«Хоффенхайм» – «Кельн» – 1:3

Голы: Дольберг 90+3 – Кайнц 18 (с пенальти), Зельке 39, Тильманн 90+2

«Майнц» – «Бавария» – 3:1

Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Кариколь 79 – Мане 29

В 19:30 начнется матч «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». В случае победы «Боруссия» обойдет «Баварию» и возглавит турнирную таблицу Бундеслиги.