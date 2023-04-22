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Бохум
22.04.2023 16:30 – FT 1 : 5
Вольфсбург
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Германия
22 апреля 2023, 18:43 |
306
3

Бундеслига. Бавария проиграла Майнцу, победы Вердера и Вольфсбурга

Очередная неудача для Томаса Тухеля

22 апреля 2023, 18:43 |
306
3
Бундеслига. Бавария проиграла Майнцу, победы Вердера и Вольфсбурга
ФК Бавария

Состоялись еще четыре матч в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. «Майнц» одержал волевую победу над «Баварией», также победы одержали «Вольфсбург», «Вердер» и «Кельн».

Бундеслига, 29-й тур

«Бохум» – «Вольфсбург» – 1:5
Голы: Брошински 69 – Сванберг 10, 56, Каминьски 21, Виммер 33, Вальдшмидт 77

«Герта» – «Вердер» – 2:4
Голы: Нганкам 68, Лукебакио 79 – Дукш 66, 27, 51, Вайзер 63

«Хоффенхайм» – «Кельн» – 1:3
Голы: Дольберг 90+3 – Кайнц 18 (с пенальти), Зельке 39, Тильманн 90+2

«Майнц» – «Бавария» – 3:1
Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Кариколь 79 – Мане 29

В 19:30 начнется матч «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». В случае победы «Боруссия» обойдет «Баварию» и возглавит турнирную таблицу Бундеслиги.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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andre_lui
Насправдіі то може і немає, але ж це потрібно було так чудити, ... то щось там з тренером воротарів, то Нагельсманна звільнили. Чи гравці демонструють своє відношення до рішень керівництва. А Тухель..Не все масляниця, так як з Челсі буває раз в житті і з ПСЖ тоді попросили не зовсім заслужено як зараз Нагельсманна. А тут вибач є всі шанси програти все
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andre_lui
Кризи зовсім немає...
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luceorius
Вперед, "джмелі"! Скористайтесь цим шансом.
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0
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