Бундеслига. Бавария проиграла Майнцу, победы Вердера и Вольфсбурга
Очередная неудача для Томаса Тухеля
Состоялись еще четыре матч в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги. «Майнц» одержал волевую победу над «Баварией», также победы одержали «Вольфсбург», «Вердер» и «Кельн».
Бундеслига, 29-й тур
«Бохум» – «Вольфсбург» – 1:5
Голы: Брошински 69 – Сванберг 10, 56, Каминьски 21, Виммер 33, Вальдшмидт 77
«Герта» – «Вердер» – 2:4
Голы: Нганкам 68, Лукебакио 79 – Дукш 66, 27, 51, Вайзер 63
«Хоффенхайм» – «Кельн» – 1:3
Голы: Дольберг 90+3 – Кайнц 18 (с пенальти), Зельке 39, Тильманн 90+2
«Майнц» – «Бавария» – 3:1
Голы: Ажорк 65, Баррейро 73, Кариколь 79 – Мане 29
В 19:30 начнется матч «Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». В случае победы «Боруссия» обойдет «Баварию» и возглавит турнирную таблицу Бундеслиги.
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