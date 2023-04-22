22.04.2023 19:30 – FT 1 : 0
Испания22 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:45
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Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч
Украинец покинул поле без результативных действий
22 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:45
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«Жирона» в матче чемпионата Испании проиграла «Вальядолиду» со счетом 0:1 и прервала серию из четырех матчей Ла Лиги без поражений.
Украинский хавбек гостей Виктор Цыганков вышел в основном составе и отыграл весь матч, но результативными действиями вновь не отметился.
«Жирона» с 38 очками занимает 10-е место.
Чемпионат Испании. 30-й тур
Вальядолид - Жирона 1:0
Гол: Мончу, 24
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мончу (Вальядолид).
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