Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч

«Жирона» в матче чемпионата Испании проиграла «Вальядолиду» со счетом 0:1 и прервала серию из четырех матчей Ла Лиги без поражений.

Украинский хавбек гостей Виктор Цыганков вышел в основном составе и отыграл весь матч, но результативными действиями вновь не отметился.

«Жирона» с 38 очками занимает 10-е место.

Чемпионат Испании. 30-й тур

Вальядолид - Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24