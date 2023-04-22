Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч
Чемпионат Испании
Вальядолид
22.04.2023 19:30 – FT 1 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:45
1061
1

Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч

Украинец покинул поле без результативных действий

22 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 22 апреля 2023, 21:45
1061
1
Жирона проиграла, Цыганков провел на поле весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в матче чемпионата Испании проиграла «Вальядолиду» со счетом 0:1 и прервала серию из четырех матчей Ла Лиги без поражений.

Украинский хавбек гостей Виктор Цыганков вышел в основном составе и отыграл весь матч, но результативными действиями вновь не отметился.

«Жирона» с 38 очками занимает 10-е место.

Чемпионат Испании. 30-й тур

Вальядолид - Жирона 1:0
Гол: Мончу, 24

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Мончу (Вальядолид).
По теме:
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом
Андриевский забил первый гол в сезоне. И сразу в ворота Шахтера
Виктор Цыганков Жирона Вальядолид чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Футбол | 22 апреля 2023, 17:54 9
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот

Рефери решили, что все чисто

Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе
Футбол | 22 апреля 2023, 16:02 14
Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе
Динамо – Шахтер. Ванат и Ракицкий выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21.04.2023, 23:25
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи
Футбол | 22.04.2023, 21:40
Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи
Луческу сватают в Рапид. Тренер Динамо прокомментировал слухи
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Бокс | 22.04.2023, 12:35
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Энди РУИС: «Идем за званием двукратного чемпиона мира»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fitnes_sports066
Украинский вингер Виктор Цыганков отыграл все 90 минут.
Статистический портал SofaScore поставил ему оценку 6.8 – это лучший показатель среди атакующих игроков стартового состава и средней команде
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
21.04.2023, 06:23 12
Футбол
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
21.04.2023, 09:35 1
Снукер
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 11
Футбол
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
22.04.2023, 09:04 24
Футбол
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности