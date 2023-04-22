Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом

Сегодня, 22 апреля «Жирона» в 30-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Вальядолидом». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч. Это девятый подряд выход Цыганкова в основе на матч Ла Лиги.

«Жирона»: Гассанига, Бернардо, Арнау, Хуанпе, Хави Эрнандес, Ромеу, Иван Мартин, Алеш Гарсия, Цыганков, Тони Вилья, Стуани