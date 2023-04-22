Испания22 апреля 2023, 18:59 |
113
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом
Украинский вингер снова выйдет с первых минут
22 апреля 2023, 18:59 |
113
0
Сегодня, 22 апреля «Жирона» в 30-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Вальядолидом». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч. Это девятый подряд выход Цыганкова в основе на матч Ла Лиги.
«Жирона»: Гассанига, Бернардо, Арнау, Хуанпе, Хави Эрнандес, Ромеу, Иван Мартин, Алеш Гарсия, Цыганков, Тони Вилья, Стуани
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2023, 15:17 1
Смотрите лучшие моменты матча 22-го тура УПЛ
Футбол | 21 апреля 2023, 21:40 8
Украинский специалист рассказал о связах с тренером сборной Украины
Футбол | 22.04.2023, 12:15
Хоккей | 21.04.2023, 19:45
Футбол | 21.04.2023, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2023, 13:11 10
20.04.2023, 17:33 8
21.04.2023, 11:45 11
21.04.2023, 16:29 3
21.04.2023, 18:12 5
20.04.2023, 20:45 1
Теннис
21.04.2023, 07:14 4