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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом
Испания
22 апреля 2023, 18:59 |
113
0

Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом

Украинский вингер снова выйдет с первых минут

22 апреля 2023, 18:59 |
113
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Вальядолидом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 22 апреля «Жирона» в 30-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Вальядолидом». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе «Жироны» на матч. Это девятый подряд выход Цыганкова в основе на матч Ла Лиги.

«Жирона»: Гассанига, Бернардо, Арнау, Хуанпе, Хави Эрнандес, Ромеу, Иван Мартин, Алеш Гарсия, Цыганков, Тони Вилья, Стуани

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Жирона Вальядолид Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы
Источник Sport.ua
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