Англия22 апреля 2023, 20:26 |
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Миколенко – в тройке лучших игроков матча Кристал Пэлас – Эвертон
Успешный матч от украинского защитника
22 апреля 2023, 20:26 |
697
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Сегодня, 22 апреля «Эвертон» Виталия Миколенко в 32-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Кристал Пэлас». Сам украинский защитник вышел в основе «Ирисок» и провел на поле весь матч.
От статистического портала WhoScored Миколенко получил за матч оценку 7,6 – это третий самый высокий балл среди всех участников матча. Более высокую оценку получили только голкипер «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон и центральный защитник «Эвертона» Майкл Кин.
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Комментарии 3
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Всем критикам закрыл рот
по софаскор он лучший у Эвертона
Заметил тенденцию - до игры в сборной, наши сборники играли в большинстве своем или хорошо, или превосходно. Как только съездили в сборную и получили наставление от Ротаня, то тупо все после игры за сборную в своих клубах провалили свои матчи. И вот с каждой последующей игрой играют все лучше и лучше. Если тенденция имеет смысл, то и Цыганков должен сыграть хорошо.
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