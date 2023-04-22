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  4. Миколенко – в тройке лучших игроков матча Кристал Пэлас – Эвертон
Англия
22 апреля 2023, 20:26 |
697
3

Миколенко – в тройке лучших игроков матча Кристал Пэлас – Эвертон

Успешный матч от украинского защитника

22 апреля 2023, 20:26 |
697
3
Миколенко – в тройке лучших игроков матча Кристал Пэлас – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 22 апреля «Эвертон» Виталия Миколенко в 32-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Кристал Пэлас». Сам украинский защитник вышел в основе «Ирисок» и провел на поле весь матч.

От статистического портала WhoScored Миколенко получил за матч оценку 7,6 – это третий самый высокий балл среди всех участников матча. Более высокую оценку получили только голкипер «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон и центральный защитник «Эвертона» Майкл Кин.

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Виталий Миколенко Эвертон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига WhoScored
Источник WhoScored
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Комментарии 3
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fitnes_sports066
Всем критикам закрыл рот
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+3
Gargantua
по софаскор он лучший у Эвертона
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0
Remark
Заметил тенденцию - до игры в сборной, наши сборники играли в большинстве своем или хорошо, или превосходно. Как только съездили в сборную и получили наставление от Ротаня, то тупо все после игры за сборную в своих клубах провалили свои матчи. И вот с каждой последующей игрой играют все лучше и лучше. Если тенденция имеет смысл, то и Цыганков должен сыграть хорошо.
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0
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