Миколенко – в тройке лучших игроков матча Кристал Пэлас – Эвертон

Сегодня, 22 апреля «Эвертон» Виталия Миколенко в 32-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 0:0 с «Кристал Пэлас». Сам украинский защитник вышел в основе «Ирисок» и провел на поле весь матч.

От статистического портала WhoScored Миколенко получил за матч оценку 7,6 – это третий самый высокий балл среди всех участников матча. Более высокую оценку получили только голкипер «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон и центральный защитник «Эвертона» Майкл Кин.