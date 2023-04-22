Определились два фаворита на пост тренера Тоттенхэма
«Шпоры» выбирают между Луисом Энрике и Рубеном Аморимом
Руководство «Тоттенхэма» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации инсайдера Николо Скиры, двумя главными кандидатами на данный момент являются тренер «Спортинга» Рубен Аморим и Луис Энрике, предыдущим местом работы которого была сборная Испании.
Вчера сообщалось о том, что Луис Энрике, как и Юлиан Нагельсманн, выбыл из числа претендентов на пост главного тренера «Челси».
Напомним, месяц назад «Тоттенхэм» уволил с поста главного тренера Антонио Конте. До конца сезона обязанности наставника «Шпор» исполняет экс-ассистент Конте Кристиан Стеллини.
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