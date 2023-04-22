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  4. Определились два фаворита на пост тренера Тоттенхэма
Англия
22 апреля 2023, 15:50 |
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0

Определились два фаворита на пост тренера Тоттенхэма

«Шпоры» выбирают между Луисом Энрике и Рубеном Аморимом

22 апреля 2023, 15:50 |
170
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Определились два фаворита на пост тренера Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство «Тоттенхэма» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации инсайдера Николо Скиры, двумя главными кандидатами на данный момент являются тренер «Спортинга» Рубен Аморим и Луис Энрике, предыдущим местом работы которого была сборная Испании.

Вчера сообщалось о том, что Луис Энрике, как и Юлиан Нагельсманн, выбыл из числа претендентов на пост главного тренера «Челси».

Напомним, месяц назад «Тоттенхэм» уволил с поста главного тренера Антонио Конте. До конца сезона обязанности наставника «Шпор» исполняет экс-ассистент Конте Кристиан Стеллини.

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Тоттенхэм Луис Энрике Рубен Аморим
Источник Николо Скира
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