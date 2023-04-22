Сефери оформил дубль в матче Ворскла – Металлист и сделал ассист

В Полтаве в субботу, 22 апреля, проходит игра 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист».

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На 8-й минуте поединка Богдан Бойчук с пенальти вывел «Металлист» вперед, реализовав пенальти – 0:1.

Хозяева поля отыгрались на 26-й минуте, когда Таулант Сефери точно исполнил 11-метровый. 1:1. Однако вскоре албанский легионер «Ворсклы» не смог с очередного пенальти переиграть голкипера «Металлиста» Ермолова.

Впрочем, на первой компенсированной минуте первого тайма Сефери все же оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый. 2:1.

А через две минуты Сефери отдал голевую передачу на Фелипе Родригеса – 3:1 в пользу «Ворсклы».