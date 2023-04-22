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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 13:32 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:21
596
0

ВИДЕО. Еще два пенальти. Сефери сравнял счет в матче Ворскла – Металлист

Албанец дважды бил 11-метровый, но отличился только один раз

22 апреля 2023, 13:32 | Обновлено 22 апреля 2023, 14:21
596
0
ВИДЕО. Еще два пенальти. Сефери сравнял счет в матче Ворскла – Металлист
ФК Ворскла Полтава. Таулант Сефери

В субботу, 22 апреля, в Полтаве проходит встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист».

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Напомним, на 8-й минуте Богдан Бойчук с пенальти вывел «Металлист» вперед – 0:1.

Хозяева поля отыгрались на 26-й минуте. Мизюк сфолил в штрафной своей команды против Степанюка, а Таулант Сефери точно исполнил 11-метровый. 1:1.

Впрочем, уже через четыре минуты «Ворскла» получила право на еще один пенальти. Исполнить его вызвался все тот же Сефери, но на этот раз переиграть голкипера «Металлиста» Ермолова он не сумел.

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Источник Sport.ua
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