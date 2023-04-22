Украина. Премьер лига22 апреля 2023, 13:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 13:48
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ВИДЕО. Бойчук открыл счет в матче Ворскла – Металлист
Богдан отличился с пенальти
22 апреля 2023, 13:27 | Обновлено 22 апреля 2023, 13:48
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В субботу, 22 апреля, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист». Игра проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
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На восьмой минуте Богдан Бойчук с левого угла штрафной набросил на Егора Демченко перед вратарским, а потому в голову сыграл кулаком Исенко.
Пенальти уверенно реализовал Бойчук.
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