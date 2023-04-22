ВИДЕО. Бойчук открыл счет в матче Ворскла – Металлист

В субботу, 22 апреля, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Металлист». Игра проходит в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

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На восьмой минуте Богдан Бойчук с левого угла штрафной набросил на Егора Демченко перед вратарским, а потому в голову сыграл кулаком Исенко.

Пенальти уверенно реализовал Бойчук.