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Чернигов
22.04.2023 12:00 - : -
Диназ
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Украина. Первая лига
22 апреля 2023, 10:32 |
37
0

Чернигов – Диназ, Полтава – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура Группы вылета Первой лиги

22 апреля 2023, 10:32 |
37
0
Чернигов – Диназ, Полтава – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Диназ

В субботу, 22 апреля, состоятся два матча 3-го тура Группы вылета Первой лиги Украины.

«Чернигов» сыграет с «Диназом», а «Полтава» встретится с ФК «Прикарпатье».

12:00 Чернигов – Диназ

13:30 Полтава – Прикарпатье

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Чернигов Диназ Вышгород Полтава Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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