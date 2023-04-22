Украина. Первая лига22 апреля 2023, 10:32 |
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Чернигов – Диназ, Полтава – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура Группы вылета Первой лиги
22 апреля 2023, 10:32 |
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В субботу, 22 апреля, состоятся два матча 3-го тура Группы вылета Первой лиги Украины.
«Чернигов» сыграет с «Диназом», а «Полтава» встретится с ФК «Прикарпатье».
12:00 Чернигов – Диназ
13:30 Полтава – Прикарпатье
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