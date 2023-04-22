Первая лига. Карпаты сыграли вничью, победа Металлурга З

В матче Чемпионской группы Первой лиги Карпаты и ЛНЗ, которые претендуют на повышение в классе, сильнейшего определить не сумели.

Обе команды занимают места в топ-4, но пока что отстают от Полесья и Оболони, которые завтра сыграют между собой. Отметим успех Металлурга Запорожье, которые приближается к зоне переходных матчей.

Первая лига. Чемпионская группа, 3-й тур

Карпаты - ЛНЗ 1:1

Голы: Кожанов, 86 - Солдат, 36

Эпицентр - Металлург Запорожье 1:2

Голы: Ничипоренко, 81 - Сидоров, 14, 52

Нива Тернополь - Кремень 0:2

Голы: Галата, 29, Матвеев, 71