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  4. Первая лига. Карпаты сыграли вничью, победа Металлурга З
Украина. Первая лига
22 апреля 2023, 20:05 |
268
0

Первая лига. Карпаты сыграли вничью, победа Металлурга З

Идет борьба за выход в УПЛ

22 апреля 2023, 20:05 |
268
0
Первая лига. Карпаты сыграли вничью, победа Металлурга З
ФК Карпаты

В матче Чемпионской группы Первой лиги Карпаты и ЛНЗ, которые претендуют на повышение в классе, сильнейшего определить не сумели.

Обе команды занимают места в топ-4, но пока что отстают от Полесья и Оболони, которые завтра сыграют между собой. Отметим успех Металлурга Запорожье, которые приближается к зоне переходных матчей.

Первая лига. Чемпионская группа, 3-й тур

Карпаты - ЛНЗ 1:1
Голы: Кожанов, 86 - Солдат, 36

Эпицентр - Металлург Запорожье 1:2
Голы: Ничипоренко, 81 - Сидоров, 14, 52

Нива Тернополь - Кремень 0:2
Голы: Галата, 29, Матвеев, 71

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Первая лига Украины Карпаты Львов Металлург Запорожье ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кремень Кременчуг Нива Тернополь
Источник Sport.ua
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