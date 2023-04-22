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Чемпионат Украины
Эпицентр
22.04.2023 15:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 апреля 2023, 09:51 |
25
0

Нива – Кремень, Эпицентр – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги

22 апреля 2023, 09:51 |
25
0
Нива – Кремень, Эпицентр – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 22 апреля, состоятся матчи 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины.

«Нива» Тернополь сыграет с ФК «Кремень», а «Эпицентр» встретится с «Металлургом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

13:00 Нива Тернополь – Кремень

15:00 Эпицентр – Металлург

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Источник Sport.ua
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