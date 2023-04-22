22.04.2023 15:00 - : -
Украина. Первая лига22 апреля 2023, 09:51 |
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Нива – Кремень, Эпицентр – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги
22 апреля 2023, 09:51 |
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В субботу, 22 апреля, состоятся матчи 2-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины.
«Нива» Тернополь сыграет с ФК «Кремень», а «Эпицентр» встретится с «Металлургом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
13:00 Нива Тернополь – Кремень
15:00 Эпицентр – Металлург
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