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  4. Игорь КОСТЮК: «Мы вскрывали фланги Шахтера и через них атаковали»
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22 апреля 2023, 04:22 |
341
0

Игорь КОСТЮК: «Мы вскрывали фланги Шахтера и через них атаковали»

Главный тренер «Динамо» U19 прокомментировал победу в матче с «Шахтером»

22 апреля 2023, 04:22 |
341
0
Игорь КОСТЮК: «Мы вскрывали фланги Шахтера и через них атаковали»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник «Динамо» U19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от победы над донецким «Шахтером» со счетом 3:2.

«Всегда, когда побеждаем, мы удовлетворены. Сегодня радует, что ребята получили максимальный результат и проделали то, о чем мы с ними договаривались. Были быстрые переходы из обороны в атаку, собственно этим мы и воспользовались и забили свои мячи. Радует то, что ребята уже держат баланс, понимают, когда нужно прессинговать, а когда – отходить назад. Вы видите, к нашему составу присоединились Яцык, Боль, Малыш – это системообразующие игроки нашей команды, они как раз и держат баланс.

Мы вскрывали фланги соперника и через них атаковали. Просили наших игроков о том, что если будут быстрые атаки, разгонять их именно через фланги. В первом тайме к голу привело то, что мы наигрываем на тренировках – подача с фланга. Был отскок мяча и высокий уровень концентрации в штрафной – именно то, что и нужно для нападающего Дмитрия Кремчанина, который сегодня играл на этой позиции. Он быстрее всех сориентировался в ситуации и добил мяч в ворота.

Во втором тайме мы снова увидели скоростную атаку через фланг, подачу и гол замкнувшего ее Самбы Диалло. А когда забивали в третий раз, мы высоко прессинговали соперника, перехватили мяч, развернули атаку внутрь и создали количественное преимущество. Малыш мог отдать передачу на Самбу, который хорошо создавал преимущество таким образом, что защитник соперника не понимал, что ему делать – перекрывать Диалло или встречать Малыша. Но Навин распорядился этим моментом сам, и благодаря индивидуальным действиям забил гол».

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Источник ФК Динамо Киев
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