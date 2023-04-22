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22 апреля 2023, 01:56 |
143
0

Тренер Шахтера U-19: Мы играли в рискованный футбол, а Динамо играло просто

Оскар Ратулутра прокомментировал поражение от «Динамо»

22 апреля 2023, 01:56 |
143
0
Тренер Шахтера U-19: Мы играли в рискованный футбол, а Динамо играло просто
ФК Динамо Киев

Главный тренер «Шахтера» U19 Оскар Ратулутра прокомментировал результат матча с «Динамо» (2:3).

«Расстроены, что не победили «Динамо», хотя имели хорошие моменты в обоих таймах. После перерыва немного потеряли свою игру, а вот первый тайм провели очень достойно: было много командного взаимодействия, ребята показали, что могут играть в качественный футбол. Первый пропущенный мяч надломил команду, но мы сумели вернуться к игре.

Мы играли в рискованный футбол, а если сравнить нас и «Динамо», то соперник играл просто. Они фокусировались на переходных фазах и проведении быстрых атак – их стиль, который удалось хорошо воплотить на поле. Несмотря ни на что, мы пытались играть в свой футбол. Особенно мне понравились действия некоторых игроков, когда мы были на мяче. Также я бы выделил некоторые комбинации и атаки в нашем исполнении. В то же время иногда соперник контратаковал и имел значительное преимущество во время выпадов.

Что уж тут говорить, счет – на табло. Нам остается принять такой результат. Мы сказали ребятам, что имеем ненужные потери, тоже были поражения в матчах с конкурентами – то есть нам чего-то не хватает. Хотя я вижу, что футболисты прогрессируют, пожалуй, нам немного не хватает удачи».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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