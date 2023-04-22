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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:03
26
0

КОВАЛЕЦ: «Можно сказать, что арбитраж был в английском стиле»

Главный тренер «Ингульца»​​​​​​​ прокомментировал победу в матче УПЛ с «Рухом»

22 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 22 апреля 2023, 01:03
26
0
КОВАЛЕЦ: «Можно сказать, что арбитраж был в английском стиле»
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал победу в перенесенном матче УПЛ с «Рухом» (1:0):

«Наша команда показала характер. У нас было больше моментов в первом тайме, можно было закрывать матч. Но второй тайм был немного другой, хотя мы снова имели моменты, хороший выход из обороны в атаку.

Счет 1:0, я поздравляю болельщиков, президента и игроков, которые отдали на футбольном поле все силы ради победы. Нам сейчас важно восстановить эмоции и энергетику, потому что это был пропущенный матч. Нашу команду ждет еще один интересный матч с Александрией.

Перенос матча? В первом круге пошли навстречу Руху. Их команда U-19 играла в Юношеской лиге УЕФА, где было задействовано много игроков. И это нормально, потому что Рух представлял наше государство на европейском уровне.

Что с Артемом Ситало? Хороший вопрос. В этом матче Резепов играл (20 лет), Иван Головкин (21), Артем Смоляков (19), Даниила Кравчука подпускаем. Молодые игроки, у которых есть перспектива для того, чтобы играть в хороший футбол.

Что касается Артема Ситало, нам не хватает его с точки зрения силовой борьбы. Он сыграл в двух матчах, в которых мы победили – с Динамо и Металлистом. К сожалению, он травмирован, но надеемся, что вылечится и поможет получать хорошие результаты и победы.

Судейство? Этот вопрос мне всегда задают. Когда мы играли с Динамо, тоже много говорили о судействе. Можно сказать, что арбитраж был в английском стиле. Было много борьбы и травм, к сожалению. Желаю игрокам Руха, которые получили травмы головы, скорейшего выздоровления».

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Источник ФК Ингулец
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