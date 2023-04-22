ВИДЕО. Дубль Мбаппе и ассист Месси. ПСЖ переиграл Анже и укрепил лидерство

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:1.

Дублем отметился форвард Килиан Мбаппе. Ассисты для него сделали Лионель Месси и Хуан Бернат. У «Анже» гол престижа забил форвард Сада Тиуб.

«ПСЖ» набрал 75 очков и укрепил лидерство. «Анже» находится на последней, 20-й позиции (14 очков).

Лига 1. 32-й тур, 21 апреля

Анже – ПСЖ – 1:2

Голы: Тиуб, 87 – Мбаппе, 9, 26.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 9 мин.

ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Тиуб, 87 мин.