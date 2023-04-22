Франция22 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:41
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ВИДЕО. Дубль Мбаппе и ассист Месси. ПСЖ переиграл Анже и укрепил лидерство
«Анже» находится на последней, 20-й позиции чемпионата Франции
22 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:41
144
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В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:1.
Дублем отметился форвард Килиан Мбаппе. Ассисты для него сделали Лионель Месси и Хуан Бернат. У «Анже» гол престижа забил форвард Сада Тиуб.
«ПСЖ» набрал 75 очков и укрепил лидерство. «Анже» находится на последней, 20-й позиции (14 очков).
Лига 1. 32-й тур, 21 апреля
Анже – ПСЖ – 1:2
Голы: Тиуб, 87 – Мбаппе, 9, 26.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 9 мин.
ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 26 мин.
ГОЛ! 1:2. Тиуб, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Сада Тиуб (Анже).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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