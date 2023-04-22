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  4. ВИДЕО. Дубль Мбаппе и ассист Месси. ПСЖ переиграл Анже и укрепил лидерство
Чемпионат Франции
Анже
21.04.2023 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:41
144
0

ВИДЕО. Дубль Мбаппе и ассист Месси. ПСЖ переиграл Анже и укрепил лидерство

«Анже» находится на последней, 20-й позиции чемпионата Франции

22 апреля 2023, 00:19 | Обновлено 22 апреля 2023, 00:41
144
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе и ассист Месси. ПСЖ переиграл Анже и укрепил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Месси

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:1.

Дублем отметился форвард Килиан Мбаппе. Ассисты для него сделали Лионель Месси и Хуан Бернат. У «Анже» гол престижа забил форвард Сада Тиуб.

«ПСЖ» набрал 75 очков и укрепил лидерство. «Анже» находится на последней, 20-й позиции (14 очков).

Лига 1. 32-й тур, 21 апреля

Анже – ПСЖ – 1:2

Голы: Тиуб, 87 – Мбаппе, 9, 26.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 9 мин.

ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Тиуб, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сада Тиуб (Анже).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Анже ПСЖ Килиан Мбаппе Лионель Месси Хуан Бернат видео голов и обзор Сада Тиуб
Источник Sport.ua
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