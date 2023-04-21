21 апреля на «Стад Раймон Копа» пройдет матч 32-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Анже» встретится с «ПСЖ». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Анже

Команда все начало этого века провела чередуя годы во 2-м и 3-м дивизионах страны. Но в 2015-м году получилось забраться в Лигу 1 Франции. И вот уже который год скотьенцы худо-бедно, но удерживаются на этом уровне. Пусть даже максимальный результат, 9-е место, было достигнуто в дебютном розыгрыше. А прошлой весной закончили 14-ми. Но уже понятно, что этот сезон станет последним. Клуб не просто замыкает турнирную таблицу, но еще и с громадным отрывом. Статистика просто убогая, а тренера, Буазама, в начале марта ушел не из-за результатов, а на фоне скандала на сексуальной почве. Впрочем, в формате играем в удовольствие в апреле получалось неплохо. С Ниццей взяли ничью, а Лилль и вовсе обыграли 1:0. Но в прошлом туре было новое поражение - 1:2 с Клермоном.

ПСЖ

Клуб фактически начал толком сезон в феврале, а закончил в марте, проиграв оба поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Баварии. Не секрет, что парижский гранд ставит перед собой целью взятие Ушастого, но был только 1 выход в финал, и то проигранный, причем тем же немцам из Мюнхена. И тут Месси, Мбаппе и компания вылетают в первом же раунде плей-офф, причем не в 1-й раз кряду. Не удивительно, что дальше было больше скандалов и разборок, от обвинений в сторону тренера Гальтье и до обсуждения будущего Лионеля и Килиана. Не удивительно, что и статистика резко ухудшилась, по сравнению с 1-м кругом. Ну и что, если все равно задела достаточно, чтобы держать преследователей на дистанции? Тем более что 1 из них, Ланс, уверенно, 3:1, обыграли в прошлом туре.

Статистика личных встреч

В 18 сыгранных очных поединков у Анже получилось взять только 1 ничью. И та датируется концом 2015-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги в этом противостоянии. ПСЖ тут должен выигрывать даже с применением форы -1,5 гола с коэффициентом - 1,75.