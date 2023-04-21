Италия21 апреля 2023, 16:48 |
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Конфликт с руководством. Гасперини может покинуть Аталанту
Нынешний сезон может стать последним для тренера в клубе
21 апреля 2023, 16:48 |
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Причиной расставания может стать конфликт тренера с руководством клуба. Контракт Гасперини рассчитан до лета 2024 года. Он работает с командой с 2016 года.
В случае увольнения Гасперини без работы не останется. В приглашении специалиста заинтересованы «Торино» и его бывший клуб, «Джено». Ранее также сообщалось об интересе со стороны «Атлетико» Мадрид.
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