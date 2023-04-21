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  4. Конфликт с руководством. Гасперини может покинуть Аталанту
Италия
21 апреля 2023, 16:48 |
320
0

Конфликт с руководством. Гасперини может покинуть Аталанту

Нынешний сезон может стать последним для тренера в клубе

21 апреля 2023, 16:48 |
320
0
Конфликт с руководством. Гасперини может покинуть Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Причиной расставания может стать конфликт тренера с руководством клуба. Контракт Гасперини рассчитан до лета 2024 года. Он работает с командой с 2016 года.

В случае увольнения Гасперини без работы не останется. В приглашении специалиста заинтересованы «Торино» и его бывший клуб, «Джено». Ранее также сообщалось об интересе со стороны «Атлетико» Мадрид.

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Источник La Repubblica
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