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Испания
28 марта 2023, 19:33 |
510
3

Гасперини может возглавить Атлетико Мадрид

«Матрасники» ищут замену Диего Симеоне

28 марта 2023, 19:33 |
510
3
Гасперини может возглавить Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Атлетико» Мадрид занимается поисками нового главного тренера команды, поскольку Диего Симеоне, скорее всего, покинет клуб в конце сезона.

По информации итальянских СМИ, президенту «Атлетико» Мадрид предложили кандидатуру главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Руководство «Матрасников» воспринят такую идею с интересом.

Кроме Гасперини, «Атлетико» Мадрид всерьез рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Симоне возглавляет «Матрасников» с 2011 года.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Джан Пьеро Гасперини Аталанта Луис Энрике
Источник Tuttomercatoweb
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fenc
Сборную Украины тренировать будет.
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Octopus
Не может. Он больше не пойдет в большой клуб, уже было дело, неудачно.
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Juzik
Физрук.
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