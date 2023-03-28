Испания28 марта 2023, 19:33 |
510
3
Гасперини может возглавить Атлетико Мадрид
«Матрасники» ищут замену Диего Симеоне
28 марта 2023, 19:33 |
510
3
«Атлетико» Мадрид занимается поисками нового главного тренера команды, поскольку Диего Симеоне, скорее всего, покинет клуб в конце сезона.
По информации итальянских СМИ, президенту «Атлетико» Мадрид предложили кандидатуру главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Руководство «Матрасников» воспринят такую идею с интересом.
Кроме Гасперини, «Атлетико» Мадрид всерьез рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике. Симоне возглавляет «Матрасников» с 2011 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 28 марта 2023, 17:44 24
При этом был сохранено множество ограничений
Футбол | 28 марта 2023, 16:19 5
Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми рукавами
Футбол | 27.03.2023, 21:28
Бокс | 28.03.2023, 09:10
Футбол | 28.03.2023, 03:21
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Сборную Украины тренировать будет.
Не может. Он больше не пойдет в большой клуб, уже было дело, неудачно.
Физрук.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.03.2023, 11:27 12
27.03.2023, 11:55 2
26.03.2023, 23:59 18
28.03.2023, 10:16 21
27.03.2023, 10:05 49
26.03.2023, 17:39 55
26.03.2023, 21:59 3
Бокс