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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
22.04.2023 17:00 - : -
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:31
187
0

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Первой лиги Украины состоится 22 апреля в 17:00

21 апреля 2023, 13:30 | Обновлено 21 апреля 2023, 13:31
187
0
Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В субботу, 22 апреля, будет сыгран поединок 3-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят львовские «Карпаты» и ЛНЗ из Черкасс.

«Карпаты» подходят к очередному матчу второго этапа сезона, занимая 4-е место в турнирной таблице Чемпионской группы. На счету у бело-зеленых 12 очков после 8 матчей.

Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

ЛНЗ в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги располагается на 3-й позиции. У него 14 очков по результатам 8-ми встреч.

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы смотреть онлайн Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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