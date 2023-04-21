Карпаты Львов

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Первой лиги Украины состоится 22 апреля в 17:00
В субботу, 22 апреля, будет сыгран поединок 3-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины, в котором отношения выяснят львовские «Карпаты» и ЛНЗ из Черкасс.
«Карпаты» подходят к очередному матчу второго этапа сезона, занимая 4-е место в турнирной таблице Чемпионской группы. На счету у бело-зеленых 12 очков после 8 матчей.
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЛНЗ в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги располагается на 3-й позиции. У него 14 очков по результатам 8-ми встреч.
Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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