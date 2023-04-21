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Лига Европы
21 апреля 2023, 07:33 |
204
0

Кристиан ЭРИКСЕН: «У нас был плохой день»

Датчанин – о вылете «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

21 апреля 2023, 07:33 |
204
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «У нас был плохой день»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен (справа)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен дал оценку поражению команды от «Севильи» (0:3) в ответной игре четвертьфинала Лиги Европы и вылету из турнира. Напомним, в первой встрече, которая состоялась в Манчестере, команды сыграли вничью 2:2.

«Мы с первых минут толком не вошли в игру и сделали сопернику много подарков. Пропало наше хладнокровие при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного. Могли бы исправиться, но не сделали этого. Если будем так дарить голы соперникам, то будем проигрывать.

Случаются хорошие дни, а случаются плохие. Сегодня у нас был плохой день. Каждый игрок допускает ошибки. Они сразу же нас наказали, и сегодня мы были недостаточно сильны, чтобы сделать камбэк», – заявил Эриксен.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Севилья Кристиан Эриксен
Источник УЕФА
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