Украина. Премьер лига20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:47
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Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 15:00 поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги
20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:47
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В пятницу, 21 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Заря». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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