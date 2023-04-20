В пятницу, 21 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Заря». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

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«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».