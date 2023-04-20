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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:47
450
0

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 15:00 поединок 22-го тура Украинской Премьер-Лиги

20 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 20 апреля 2023, 21:47
450
0
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 21 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Заря». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Заря».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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