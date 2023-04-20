Один из лучших. Стала известна оценка Ярмоленко за матч Аль-Айна в ОАЭ

В среду, 20 апреля, состоялся матч 23-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров. Сейчас Ребров вместе со своими подопечными занимает второе место в таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков после 23 туров. У лидера «Аль-Ахли» 50 пунктов.

Украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе команды на матч против ФК «Аль-Шарджа». После завершения поединка статистический портал AiScore поставил украинцу оценку в 7.2 балла. Столько же получили Халид Эйса и Тин Едвай, а выше только Лаба Коджо (8.9), который оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Ярмоленко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Джонатана Сантоса. Андрей 15 раз дотронулся до мяча, отдал 12 точных передач, 3 раза успешно сделал навес (данные AiScore).

Всего на счету украинского вингера 26 матчей в футболке «Аль-Айна» в текущем сезоне, в которых он отличился 9 голами и 5 ассистами.

Оценки AiScore за матч Аль-Айн – Аль-Шарджа – 2:0