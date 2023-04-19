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19 апреля 2023, 23:01 |
3270
0

Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты

Команда украинского тренера сражается за титул

19 апреля 2023, 23:01 |
3270
0
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
ФК Аль-Айн

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» украинского наставника Сергея Реброва обыграл команду «Аль-Шарджа» со счетом 2:0 благодаря раннему и позднему голам Лаба.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.

«Аль-Айн» с 47 очками занимает 2-е место с отставанием от лидера в три очка.

Чемпионат ОАЭ. 23-й тур

Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0
Голы: Лаба, 4, 86

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Аль-Айн Сергей Ребров Аль-Шарджа Андрей Ярмоленко чемпионат ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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