Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» украинского наставника Сергея Реброва обыграл команду «Аль-Шарджа» со счетом 2:0 благодаря раннему и позднему голам Лаба.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.

«Аль-Айн» с 47 очками занимает 2-е место с отставанием от лидера в три очка.

Чемпионат ОАЭ. 23-й тур

Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0

Голы: Лаба, 4, 86