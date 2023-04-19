Другие новости19 апреля 2023, 23:01 |
3270
0
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Команда украинского тренера сражается за титул
19 апреля 2023, 23:01 |
3270
0
В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» украинского наставника Сергея Реброва обыграл команду «Аль-Шарджа» со счетом 2:0 благодаря раннему и позднему голам Лаба.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.
«Аль-Айн» с 47 очками занимает 2-е место с отставанием от лидера в три очка.
Чемпионат ОАЭ. 23-й тур
Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0
Голы: Лаба, 4, 86
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2023, 21:30 5
Эксперт не впечатлен финалом сезона
Футбол | 19 апреля 2023, 22:30 1
Сейчас защитник играет на родине за «Интернасьонал»
Баскетбол | 19.04.2023, 12:41
Футбол | 19.04.2023, 00:10
Футбол | 19.04.2023, 00:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2023, 20:49
18.04.2023, 23:59 12
19.04.2023, 11:45 13
19.04.2023, 01:46 2
18.04.2023, 22:38 4
18.04.2023, 23:55 69
18.04.2023, 06:06
18.04.2023, 18:12