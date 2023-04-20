Во вторник, 18 апреля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе гостей с капитанской повязкой вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Помочь своей команде результативными действиями он так и не смог, но успел заработать желтую карточку.

После завершения поединка с трибун начали кричать «Месси, Месси!». Роналду решил ответить болельщика и показал непристойный жест, схватив себя за пах.

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации португальца из-за его действий:

«Даже если Криштиану спровоцировали, то его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влечет арест и депортацию, если его совершил иностранец. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу».

По информации ESPN, в «Аль-Насре» утверждают, что Роналду совершил этот жест, когда покидал поле, потому что получил удар в эту область во время матча.

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии