ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
Ноуф бин Ахмед недоволен жестом КриРо
Во вторник, 18 апреля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В стартовом составе гостей с капитанской повязкой вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Помочь своей команде результативными действиями он так и не смог, но успел заработать желтую карточку.
После завершения поединка с трибун начали кричать «Месси, Месси!». Роналду решил ответить болельщика и показал непристойный жест, схватив себя за пах.
Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации португальца из-за его действий:
«Даже если Криштиану спровоцировали, то его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влечет арест и депортацию, если его совершил иностранец. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу».
По информации ESPN, в «Аль-Насре» утверждают, что Роналду совершил этот жест, когда покидал поле, потому что получил удар в эту область во время матча.
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
يرددون ميسي ويسوي قدامهم هالحركة؟— تارقو (@wtrx5) April 18, 2023
ننتظر لجنة الانضباط واتحدى لو سوتله شيء pic.twitter.com/NjbcaKYIkd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Петровцы одержали победу с минимальным счетом
Команда Томаса Тухеля забила всего один гол за два матча против английского гранда
Якщо мусульман наказувати за порушення законів країн куди вони іммігрували, то ні одного безневинного не буде.