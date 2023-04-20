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20 апреля 2023, 13:27 |
1245
4

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии

Ноуф бин Ахмед недоволен жестом КриРо

20 апреля 2023, 13:27 |
1245
4
ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Во вторник, 18 апреля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе гостей с капитанской повязкой вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Помочь своей команде результативными действиями он так и не смог, но успел заработать желтую карточку.

После завершения поединка с трибун начали кричать «Месси, Месси!». Роналду решил ответить болельщика и показал непристойный жест, схватив себя за пах.

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации португальца из-за его действий:

«Даже если Криштиану спровоцировали, то его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влечет арест и депортацию, если его совершил иностранец. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу».

По информации ESPN, в «Аль-Насре» утверждают, что Роналду совершил этот жест, когда покидал поле, потому что получил удар в эту область во время матча.

ВИДЕО. Адвокат хочет добиться депортации Роналду из Саудовской Аравии

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Як задовбали вони з своіми законами. 
Якщо мусульман наказувати за порушення законів країн куди вони іммігрували, то ні одного безневинного не буде.
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+2
Remark
У меня препод был по высшей математике, который очки всегда поправлял средним пальцем правой руки. И всем нам тогда казалось, что он всем шлет пламенное послание))) Жаль среди нас не было тогда вот такого саудовского журналюги. Подали бы наверное вместе с ним на препода за дискриминационный жест)))
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+1
Alex Wolf
Просто людина почухалась,таке інколи буває.
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+1
Mykhailo Stepanov
ну почухал яйца...тоже мне конец света!)))
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0
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