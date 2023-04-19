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19 апреля 2023, 09:45 |
157
0

ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом

«Аль-Наср» со звездным португальцем проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 2:0

19 апреля 2023, 09:45 |
157
0
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Twitter. Криштиану Роналду

Во вторник, 18 апреля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе гостей с капитанской повязкой вышел звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Помочь своей команде результативными действиями он так и не смог, но успел заработать желтую карточку.

На 57-й минуте игры Роналду бежал к мяч, который должен был приземлиться в нескольких метрах от него. На пути КриРо стал игрок «Аль-Хиляля». Криштиану, не долго думая, решил завалить его на поле удушающим приемом. За это португалец и был наказан горчичником.

На счету Роналду 12 матчей в футболке «Аль-Насра», в которых он отметился 11 голами и 2 ассситами. Также он дважды получил желтую.

ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на поле удушающим приемом

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Источник Sport.ua
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