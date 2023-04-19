ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Миланом

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Оливье Жиру. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до лета 2024 года.

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. За это время 36-летний форвард сборной Франции провел за команду 76 матчей и забил 27 голов, и в прошлом сезоне помог стать чемпионом Италии.

Вчера Жиру забил гол в ворота «Наполи» (1:1) и помог «Милану» выйти в полуфинал Лиги чемпионов.