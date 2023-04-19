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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Миланом
Италия
19 апреля 2023, 19:04 |
310
1

ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Миланом

Форвард останется в клубе еще на год

19 апреля 2023, 19:04 |
310
1
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Миланом
ФК Милан. Оливье Жиру

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Оливье Жиру. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до лета 2024 года.

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. За это время 36-летний форвард сборной Франции провел за команду 76 матчей и забил 27 голов, и в прошлом сезоне помог стать чемпионом Италии.

Вчера Жиру забил гол в ворота «Наполи» (1:1) и помог «Милану» выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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Милан Оливье Жиру продление контракта
Источник ФК Милан
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Макс Максов
Ще є порох в Жиру! Пам'ятаю його з Монпельє і тоді б не подумав, що він стане таким великим футболістом...
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