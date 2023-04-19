Италия19 апреля 2023, 19:04 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Миланом
Форвард останется в клубе еще на год
19 апреля 2023, 19:04 |
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«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Оливье Жиру. Предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано до лета 2024 года.
Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. За это время 36-летний форвард сборной Франции провел за команду 76 матчей и забил 27 голов, и в прошлом сезоне помог стать чемпионом Италии.
Вчера Жиру забил гол в ворота «Наполи» (1:1) и помог «Милану» выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
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