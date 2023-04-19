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WTA
19 апреля 2023, 17:26 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:13
243
0

Слушание по делу о допинге Халеп дважды откладывалось, но есть новая дата

Симона все еще не доказала свою невиновность

19 апреля 2023, 17:26 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:13
243
0
Слушание по делу о допинге Халеп дважды откладывалось, но есть новая дата
Getty Images/Global Images Ukraine

Слушание по делу о допинге бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп назначено на 30 апреля. Ранее оно откладывалось дважды.

«Мы до сих пор ничего не знаем. Мы ждем так же, как и вы. Мы не знаем, что происходит. Срок изначально был установлен на 28 число, но, насколько мы понимаем, он был перенесен на 30 число. У нас все хорошо. Когда ты невиновен, ты борешься изо всех сил», – сказал отец Халеп румынской прессе.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадустат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

В декабре Спортивный арбитражный суд Румынии пришел к выводу, что роксадустат попал в организм Халеп через зараженную пищевую добавку.

Отметим, что Симона отсутствует в официальной заявке на Ролан Гаррос.

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допинг спортивное питание Симона Халеп
Источник Gazeta Sporturilor
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