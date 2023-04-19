Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу

Официальный сайт Открытого чемпионата Франции опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку Ролан Гаррос 2023.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, последней по рейтингу попала №99 Осеан Доден.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина попала в список по защищенному рейтингу.

По защищенному рейтингу планируют сыграть такие теннисистки:

Элина Свитолина

Элина Свитолина Дженнифер Брэди

Дженнифер Брэди Дарья Сэвилл

Дарья Сэвилл Патриция Мария Циг

Патриция Мария Циг Сара Соррибес-Тормо

Сара Соррибес-Тормо Кристина Кучова

Кристина Кучова Анастасия Павлюченкова

Полный список участниц здесь.