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  4. Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Ролан Гаррос
19 апреля 2023, 16:40 |
289
0

Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу

Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл также в заявке

19 апреля 2023, 16:40 |
289
0
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Официальный сайт Открытого чемпионата Франции опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку Ролан Гаррос 2023.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, последней по рейтингу попала №99 Осеан Доден.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина попала в список по защищенному рейтингу.

По защищенному рейтингу планируют сыграть такие теннисистки:

  • Элина Свитолина
  • Дженнифер Брэди
  • Дарья Сэвилл
  • Патриция Мария Циг
  • Сара Соррибес-Тормо
  • Кристина Кучова
  • Анастасия Павлюченкова

Полный список участниц здесь.

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Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023
Источник Roland Garros
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