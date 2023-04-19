Ролан Гаррос19 апреля 2023, 16:40 |
289
0
Свитолина в списке. 7 теннисисток заявились на РГ по защищенному рейтингу
Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл также в заявке
19 апреля 2023, 16:40 |
289
0
Официальный сайт Открытого чемпионата Франции опубликовал список теннисисток, которые попали в официальную заявку Ролан Гаррос 2023.
Список возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, последней по рейтингу попала №99 Осеан Доден.
Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина попала в список по защищенному рейтингу.
По защищенному рейтингу планируют сыграть такие теннисистки:
- Элина Свитолина
- Дженнифер Брэди
- Дарья Сэвилл
- Патриция Мария Циг
- Сара Соррибес-Тормо
- Кристина Кучова
- Анастасия Павлюченкова
Полный список участниц здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2023, 00:08 11
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 19 апреля 2023, 14:21 14
Форвард заплатит 350 тысяч евро за драку с Лероем Сане
Футбол | 19.04.2023, 01:46
Теннис | 19.04.2023, 13:08
Футбол | 18.04.2023, 23:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2023, 19:11 20
18.04.2023, 17:50 3
19.04.2023, 00:10
18.04.2023, 22:38 4
18.04.2023, 11:48 6
18.04.2023, 13:17 4
18.04.2023, 09:16 20
18.04.2023, 21:05 5