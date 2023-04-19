ФОТО. Иммобиле встретился с партнерами по Лацио после ДТП

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле встретился с партнерами по команде впервые после ДТП. Фото со встречи римский клуб выложил у себя в соцсетях.

В результате ДТП Иммобиле получил открытый перелом ребра и повреждение позвоночника. Это может вынудить капитана «Лацио» завершить карьеру.

В воскресенье, 16 апреля Иммобиле врезался в трамвай в Риме. В результате ДТП пострадали 12 человек.