Италия19 апреля 2023, 17:32 |
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ФОТО. Иммобиле встретился с партнерами по Лацио после ДТП
Возвращение в футбол остается под вопросом
19 апреля 2023, 17:32 |
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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле встретился с партнерами по команде впервые после ДТП. Фото со встречи римский клуб выложил у себя в соцсетях.
В результате ДТП Иммобиле получил открытый перелом ребра и повреждение позвоночника. Это может вынудить капитана «Лацио» завершить карьеру.
В воскресенье, 16 апреля Иммобиле врезался в трамвай в Риме. В результате ДТП пострадали 12 человек.
🫂 Bello rivederti, Capitano!#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/k6VtS0Ogmr— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 19, 2023
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