Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Иммобиле встретился с партнерами по Лацио после ДТП
Италия
19 апреля 2023, 17:32 |
565
0

ФОТО. Иммобиле встретился с партнерами по Лацио после ДТП

Возвращение в футбол остается под вопросом

19 апреля 2023, 17:32 |
565
0
ФОТО. Иммобиле встретился с партнерами по Лацио после ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле встретился с партнерами по команде впервые после ДТП. Фото со встречи римский клуб выложил у себя в соцсетях.

В результате ДТП Иммобиле получил открытый перелом ребра и повреждение позвоночника. Это может вынудить капитана «Лацио» завершить карьеру.

В воскресенье, 16 апреля Иммобиле врезался в трамвай в Риме. В результате ДТП пострадали 12 человек.

По теме:
ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?
ФОТО. Клуб Бэкхема устроил фотосессию девушки в бикини в океане с акулами
ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя
Чиро Иммобиле Лацио фото ДТП
Источник ФК Лацио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Футбол | 19 апреля 2023, 02:23 5
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?
Мудрик получил невысокую оценку за матч с Реалом. Кто стал лучшим игроком?

Автор дубля Родриго получил от WhoScored оценку 8.9

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов
Футбол | 19 апреля 2023, 13:59 0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Футбол | 19.04.2023, 01:46
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Футбол | 19.04.2023, 09:45
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.04.2023, 00:08
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
Через 2-3 недели. Источник: Ребров и УАФ договорились о контракте
17.04.2023, 17:07 28
Футбол
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 20
Футбол
7 шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
7 шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
18.04.2023, 20:49
Хоккей
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
ФОТО. Экс-третья ракетка показала полуголые снимки с карнавала на Ямайке
17.04.2023, 23:16 3
Теннис
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
18.04.2023, 23:55 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности