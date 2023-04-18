Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП

Лидер атак «Лацио» Чиро Иммобиле объявит о завершении своей футбольной карьеры. Об этом сообщает римское издание Corriere dello Sport.

Такое решение 33-летнего форварда сборной Италии связано с недавним ДТП, в которое попал Иммобиле. У футболиста открытый перелом ребра и повреждение позвоночника. Повреждения могут оказаться достаточно серьезными для того, чтобы не позволить форварду «Лацио» вернуться в футбол.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 12 голов и 5 ассистов в 30 матчах за «Лацио» во всех турнирах.