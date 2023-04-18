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Италия
18 апреля 2023, 17:41 |
1725
1

Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП

Травмы форварда «Лацио» оказалось серьезными

18 апреля 2023, 17:41 |
1725
1
Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Лидер атак «Лацио» Чиро Иммобиле объявит о завершении своей футбольной карьеры. Об этом сообщает римское издание Corriere dello Sport.

Такое решение 33-летнего форварда сборной Италии связано с недавним ДТП, в которое попал Иммобиле. У футболиста открытый перелом ребра и повреждение позвоночника. Повреждения могут оказаться достаточно серьезными для того, чтобы не позволить форварду «Лацио» вернуться в футбол.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 12 голов и 5 ассистов в 30 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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Лацио Чиро Иммобиле ДТП травма
Источник Corriere dello Sport
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