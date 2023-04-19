Бавария выписала Мане рекордный штраф

Немецким СМИ стало известно, на какую сумму руководство «Баварии» оштрафовало Садио Мане за драку с партнером по команде Лероем Сане. Речь идет о 350 тысячах евро – это самый большой штраф в истории «Баварии».

Помимо этого, «Бавария» могла оштрафовать Мане на сумму его месячной зарплаты (почти 2 миллиона евро), но в клубе решили отказаться от максимальной санкции. Также 31-летний сенегалец был отстранен от команды на один матч (ничья 1:1 с «Хоффенхаймом).

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» хочет продать Сане в конце сезона.