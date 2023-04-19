Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария выписала Мане рекордный штраф
Германия
19 апреля 2023, 14:21 |
1132
8

Бавария выписала Мане рекордный штраф

Форвард заплатит 350 тысяч евро за драку с Лероем Сане

19 апреля 2023, 14:21 |
1132
8
Бавария выписала Мане рекордный штраф
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Немецким СМИ стало известно, на какую сумму руководство «Баварии» оштрафовало Садио Мане за драку с партнером по команде Лероем Сане. Речь идет о 350 тысячах евро – это самый большой штраф в истории «Баварии».

Помимо этого, «Бавария» могла оштрафовать Мане на сумму его месячной зарплаты (почти 2 миллиона евро), но в клубе решили отказаться от максимальной санкции. Также 31-летний сенегалец был отстранен от команды на один матч (ничья 1:1 с «Хоффенхаймом).

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» хочет продать Сане в конце сезона.

По теме:
Бенжамен ПАВАР: «Нам нужно сыграть в свой футбол»
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов
Илкай ГЮНДОГАН: «Мы должны сыграть в свой футбол»
Бавария Лерой Сане Садио Мане штрафы
Источник Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома
Футбол | 19 апреля 2023, 05:31 0
Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома
Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома

Рафаэл Леау в матче «Милан» против «Наполи» получил оценку 8.0

Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Футбол | 19 апреля 2023, 08:15 6
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Футбол | 19.04.2023, 01:46
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Футбол | 18.04.2023, 21:05
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 23:59
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Да там все сложно, наверняка один более светлый назвал другого более темного - черным. Ну и понеслась 
Ответить
+1
Igorrr
 Мане просто так не вдарив би,  було щось дуже не приємне. Правильно було б покарати обидві сторони конфлікту, а так тепер його вже нічого не тримає у клубі, можна від нього не чекати тої самовіддачі, яка була першопочатково. Він не заслуговує такого відношення.
Ответить
0
Михайло Брижак
Ну может и рекордный.Ну это его недельная зарплата 
Ответить
0
Zdolaemo
Бедняга ! Не сможет построить ещё одну школу в своих пампасах  просто крышу сорвало , так феерить в Ливерпуле и так оподливиться в Баварии ! Накипело ! 
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 35
Зимние виды
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
18.04.2023, 11:48 6
MMA
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Филип Хргович сделал прогноз на бой Усика против Дюбуа
17.04.2023, 12:50 2
Бокс
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности