Бавария хочет избавиться от Мане

«Бавария» планирует во время летнего трансферного окна продать Садио Мане. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Причин тому несколько. Это и конфликт с Лероем Сане, и высокая зарплата в размере более 20 миллионов евро в год, и тот факт, что новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что Мане не вписывается в его схему.

В нынешнем сезоне на счету Мане 11 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Чемпионы Германии заплатили за 31-летнего сенегальца «Ливерпулю» 32 миллиона евро.