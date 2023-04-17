Бавария хочет избавиться от Мане
Сенегалец не нужен чемпионам Германии
«Бавария» планирует во время летнего трансферного окна продать Садио Мане. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Причин тому несколько. Это и конфликт с Лероем Сане, и высокая зарплата в размере более 20 миллионов евро в год, и тот факт, что новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что Мане не вписывается в его схему.
В нынешнем сезоне на счету Мане 11 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Чемпионы Германии заплатили за 31-летнего сенегальца «Ливерпулю» 32 миллиона евро.
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