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Германия
17 апреля 2023, 15:29 | Обновлено 17 апреля 2023, 15:30
964
1

Бавария хочет избавиться от Мане

Сенегалец не нужен чемпионам Германии

17 апреля 2023, 15:29 | Обновлено 17 апреля 2023, 15:30
964
1
Бавария хочет избавиться от Мане
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

«Бавария» планирует во время летнего трансферного окна продать Садио Мане. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Причин тому несколько. Это и конфликт с Лероем Сане, и высокая зарплата в размере более 20 миллионов евро в год, и тот факт, что новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что Мане не вписывается в его схему.

В нынешнем сезоне на счету Мане 11 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Чемпионы Германии заплатили за 31-летнего сенегальца «Ливерпулю» 32 миллиона евро.

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Бавария Садио Мане
Источник Bayern & Germany
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Игорь Плахтий
скільки можна одне й те саме писати
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