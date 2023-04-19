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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 19 апреля 2023, 13:25
511
0

ЛЕАУ: «Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю»

Игрок «Милана» – о выходе команды в полуфинал ЛЧ

19 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 19 апреля 2023, 13:25
511
0
ЛЕАУ: «Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау поделился эмоциями от ничьей 1:1 с «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выходе команды в полуфинал турнира по сумме двух поединков.

«Знаю, что могу решать исход матчей. Но, если не забиваю, есть партнеры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю к тем, кто работает со мной. Я хорошо сыграл в чемпионате в прошлом сезоне и хотел показать, что могу хорошо играть и в Лиге чемпионов.

Хочу мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Надо пытаться до последнего», – заявил Леау.

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Лига чемпионов Рафаэл Леау Милан Наполи Наполи - Милан
Источник УЕФА
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