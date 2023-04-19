ЛЕАУ: «Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю»

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау поделился эмоциями от ничьей 1:1 с «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выходе команды в полуфинал турнира по сумме двух поединков.

«Знаю, что могу решать исход матчей. Но, если не забиваю, есть партнеры, которые могут забить. Я рад быть здесь. Рад, что играю в футболке этого клуба. Нет слов, чтобы выразить все, что я испытываю к тем, кто работает со мной. Я хорошо сыграл в чемпионате в прошлом сезоне и хотел показать, что могу хорошо играть и в Лиге чемпионов.

Хочу мечтать, как и все игроки «Милана». Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и стали на шаг ближе к этому. Надо пытаться до последнего», – заявил Леау.