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Чемпионат Украины
Ингулец
19.04.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 04:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:38
83
0

Ингулец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля в 13:00 матч 10 тура УПЛ

19 апреля 2023, 04:44 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:38
83
0
Ингулец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сайт Руха

В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00. Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.

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Ингулец - Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть в прямом Эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Рух».

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Ингулец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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