В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00. Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.

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Ингулец - Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть в прямом Эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Рух».