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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Рух
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 04:36 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Рух

Игра состоится 19 апреля в 13:00

19 апреля 2023, 04:36 |
50
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Рух
Сайт Руха

В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00. Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.

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Ингулец - Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть в прямом Эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Рух».

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Ингулец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Рух. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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