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18 апреля 2023, 21:46 |
920
0

ФОТО. Полузащитник Ворсклы объявил о помолвке со своей девушкой

Владлен Юрченко официально покончил с холостяцкой жизнью

18 апреля 2023, 21:46 |
920
0
ФОТО. Полузащитник Ворсклы объявил о помолвке со своей девушкой
Twitter. Владлен Юрченко

29-летний украинский полузащитник полтавского футбольного клуба «Ворскла» Владлен Юрченко опубликовал пост в своем Instgram, в котором сообщил, что в марте обручился со своей девушкой Кристиной.

«20.03.2023 ❤️», – именно так подписал фото с избранницей Владлен. Пара уже несколько лет была в отношениях.

7 апреля в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против львовского «Руха» Юрченко получил травму. Диагноз врачей – разрыв мениска сустава левой ноги. Сейчас Владлен восстанавливается, он выбыл до конца сезона.

В сентябре 2022 года Юрченко перешел в «Ворсклу» из «Риги». В текущем сезоне он провел 15 матчей за полтавскую команду, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

ФОТО. Полузащитник Ворсклы объявил о помолвке со своей девушкой

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Источник Sport.ua
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