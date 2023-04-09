Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Владлен Юрченко рассказал о повреждении, которое он получил в игре с «Ингульцем» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Диагноз врачей – разрыв мениска сустава левой ноги.

«Сломался на ровном месте, без явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно – решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через 4 недели», – прокомментировал ситуацию Юрченко.