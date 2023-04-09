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  4. Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:04 |
339
0

Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы

Владлен вернется к тренировкам через месяц

09 апреля 2023, 14:04 |
339
0
Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы
Footboom. Владлен Юрченко

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Владлен Юрченко рассказал о повреждении, которое он получил в игре с «Ингульцем» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Диагноз врачей – разрыв мениска сустава левой ноги.

«Сломался на ровном месте, без явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно – решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через 4 недели», – прокомментировал ситуацию Юрченко.

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Источник ТаТоТаке
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