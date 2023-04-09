Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 14:04 |
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Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы
Владлен вернется к тренировкам через месяц
09 апреля 2023, 14:04 |
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Полузащитник полтавской «Ворсклы» Владлен Юрченко рассказал о повреждении, которое он получил в игре с «Ингульцем» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Диагноз врачей – разрыв мениска сустава левой ноги.
«Сломался на ровном месте, без явных причин. Надо ложиться на операцию. Где именно – решаем сейчас. Но думаю, что это будет Украина. Если все пройдет нормально, вернусь к тренировкам через 4 недели», – прокомментировал ситуацию Юрченко.
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