Юрченко травмировался в матче с Ингульцом

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Владлен Юрченко получил повреждение в игре с «Ингульцом» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

29-летний хавбек вынужденно покинул поле на 35-й минуте матча. Вместо него вышел Александр Скляр.

Отметим, что в этом сезоне на счету Юрченко 1 гол и 1 ассист в 14 матчах.