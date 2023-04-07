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  4. Юрченко травмировался в матче с Ингульцом
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:48
229
0

Юрченко травмировался в матче с Ингульцом

Хавбек «Ворсклы» вынужденно покинул поле на 35-й минуте матча

07 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:48
229
0
Юрченко травмировался в матче с Ингульцом
УПЛ

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Владлен Юрченко получил повреждение в игре с «Ингульцом» в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

29-летний хавбек вынужденно покинул поле на 35-й минуте матча. Вместо него вышел Александр Скляр.

Отметим, что в этом сезоне на счету Юрченко 1 гол и 1 ассист в 14 матчах.

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Источник Sport.ua
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