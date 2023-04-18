Мудрик и Лунин – в запасе. Стартовые составы на матч ЛЧ Челси – Реал
Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на игру:
Челси: Кепа, Кукурелья, Силва, Фофана, Джеймс, Канте, Энцо, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Хавертц
Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема
Зпасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.
Your Chelsea tonight! 🔵#UCL pic.twitter.com/juGCudNkZS— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 18, 2023
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2023
🆚 @ChelseaFC_sp#UCL pic.twitter.com/90LMvIdRsO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская спортсменка в отличной форме
Важные события во всех видах спорта
Він обирає схему 3-4-3. Йому потрібні голи. Голи забиваються з центральної зони. Тому під Хаверцом будуть Канте і Галахер для насичення зон завершення після флангових передач. Щоб віддати флангову передачу, треба обіграти одного Карвахаля або Камавінгу (мабуть ставка на атаки через Карвахаля, хоча Джеймс агресивніший, ніж Кукурелья). А далі треба замикати, тому додаткові флангові гравці не потрібні.
Окрім того, якщо шукати слабке місце Реалу - то це вікові опорники, тому Лемпард і випускає не вінгерів, а інсайдів Канте і Галахера. Їхнє завдання - і атакувати з 14 зони, і відразу відбирати мʼяч після втрат, щоб Модріч і Кроос не починали легко атаки.
Випусти вінгерів - отримаєш слабкість команди при переходах і легкі передачі на Вінісіуса і Родріго. Випусти інсайдів - отримаєш додаткових гравців в штрафному майданчику і тиск на диригентів Реалу після втрат. І, окрім того, ти залишаєшся ще з 3 центральними захисниками, а не з парою.
Тому вибір саме такого складу є логічним. Челсі не в тому стані, щоб поставити все на атаку і забути про захист. Це точно було б без шансів проти Реалу. Починати треба так, щоб мати шанси якомога довше. А далі надіятись на фактор трибун.
Это слова Андрея Колесника.Ответ почему нету Мудрыка