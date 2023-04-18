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  4. Мудрик и Лунин – в запасе. Стартовые составы на матч ЛЧ Челси – Реал
Лига чемпионов
18 апреля 2023, 20:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 20:43
2371
17

Мудрик и Лунин – в запасе. Стартовые составы на матч ЛЧ Челси – Реал

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2023, 20:39 | Обновлено 18 апреля 2023, 20:43
2371
17
Мудрик и Лунин – в запасе. Стартовые составы на матч ЛЧ Челси – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на игру:

Челси: Кепа, Кукурелья, Силва, Фофана, Джеймс, Канте, Энцо, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Хавертц

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема

Зпасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Remark
Куда пропал Запасной? Я чё-т переживаю.
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Михайло Брижак
В чому логіка Лемпарда. Мабуть…
Він обирає схему 3-4-3. Йому потрібні голи. Голи забиваються з центральної зони. Тому під Хаверцом будуть Канте і Галахер для насичення зон завершення після флангових передач. Щоб віддати флангову передачу, треба обіграти одного Карвахаля або Камавінгу (мабуть ставка на атаки через Карвахаля, хоча Джеймс агресивніший, ніж Кукурелья). А далі треба замикати, тому додаткові флангові гравці не потрібні.
Окрім того, якщо шукати слабке місце Реалу - то це вікові опорники, тому Лемпард і випускає не вінгерів, а інсайдів Канте і Галахера. Їхнє завдання - і атакувати з 14 зони, і відразу відбирати мʼяч після втрат, щоб Модріч і Кроос не починали легко атаки.
Випусти вінгерів - отримаєш слабкість команди при переходах і легкі передачі на Вінісіуса і Родріго. Випусти інсайдів - отримаєш додаткових гравців в штрафному майданчику і тиск на диригентів Реалу після втрат. І, окрім того, ти залишаєшся ще з 3 центральними захисниками, а не з парою.
Тому вибір саме такого складу є логічним. Челсі не в тому стані, щоб поставити все на атаку і забути про захист. Це точно було б без шансів проти Реалу. Починати треба так, щоб мати шанси якомога довше. А далі надіятись на фактор трибун.
Это слова Андрея Колесника.Ответ почему нету Мудрыка
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0
Mr Voevudskiy
И как Мишане форму набрать? сыграл плохо - сидит, сыграл добротно - снова сидит. Физрук, хули
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0
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Springfield
Феликс уже заделался корефаном Мудрика на скамейке, а Тренер даёт карт-бланш опять Галахеру и Хаверцу.  И хоть я никогда не болел за Челси,   но пусть они хоть как то выиграют. Потому что за Реал я не болею ещё больше.
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0
Віталій Яценко
Лемпард ще більш атакуючий склад поставив. Не зрозуміло що Хаверц робить в основі, коли Закарія і Аспілкуета є в наявності. Ще є час замість Хаверца випустити когось із них. Геніальність тренерської думки дійсно вражає.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
З таким складом, мабуть без шансів для Челсі...
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-1
Kaftan
Дебільний лампард сьогодні знов програє🤦
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-1
Andr88
Мудрик это единственный кто может вытащить Челси в полуфинал 
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-3
Andr88
Жаль .хотелось на мудрого посмотреть 
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Kak Tak
С таким составом Челси и шубкиса опзжшное динамо не обыграют .
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-7
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