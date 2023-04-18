Мудрик и Лунин – в запасе. Стартовые составы на матч ЛЧ Челси – Реал

Во вторник, 18 апреля, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Челси» и «Реал» Мадрид. В первой игре со счетом 2:0 победили мадридцы.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на игру:

Челси: Кепа, Кукурелья, Силва, Фофана, Джеймс, Канте, Энцо, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Хавертц

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема

Зпасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.