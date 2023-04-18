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  4. Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала
WTA
18 апреля 2023, 20:24 |
1179
4

Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала

Вторая ракетка мира – про ненависть к ней со стороны украинцев

18 апреля 2023, 20:24 |
1179
4
Арина СОБОЛЕНКО: Отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая уж очень любит самопровозглашенного президента беларуси александра лукошенко, поделилась мнением о войне, которая развязала россия на территории Украины:

– В прошлом году вы говорили, что после нападения россии на Украину вы иногда ощущаете атмосферу ненависти. Изменилось ли это сейчас или это все та же атмосфера?

– Безусловно, я чувствую много странных взглядов в мою сторону и, вероятно, ненависть со стороны некоторых людей. Но теперь я отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала и вообще ничего не сделала. Есть люди, которые меня не любят только потому, что я родилась в Беларуси. Это вроде бы их решение, и я не могу это контролировать. Конечно, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди за то, что ты, в сущности, ничего не делаешь, но так уж сложилось.

– Вы заявляли, что не имеете никакого отношения к политике. Но в конце марта было выступление лидера вашей страны, где он несколько раз упомянул вас в контексте политики. Может ли это как-то повредить вашему имиджу в раздевалке, в общении с другими игроками?

– Вы имеете в виду, что он упомянул меня в своем выступлении?

– Он вспоминал вас в том плане, что рассказывал о том, как вы играли в Майами, о том, что вы проиграли Кирсте и тому подобное. Учитывая, что это была политическая ситуация, просто интересно, могут ли эти слова навредить вам, например, вашему имиджу в раздевалке с другими игроками?

– Я уверена, что это не помогает. Я не знаю, что сказать, потому что опять же он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет. Повторюсь, я не имею никакого отношения к политике.

Я просто спортсменка. Да, я из Беларуси, и я просто стараюсь сделать все возможное в своем виде спорта. Просто стараюсь сосредоточиться на себе. Если украинцы ненавидят меня еще больше после его выступления, то что я могу сделать? Если они будут чувствовать себя лучше, ненавидя меня, я буду рада помочь им в этом. Они могут это делать. Если бы я могла остановить войну, я бы сделала это, но, к сожалению, это не в моей власти и не под моим контролем. Я просто стараюсь меньше сидеть в интернете, чтобы не видеть ничего подобного. Я хочу сосредоточиться на себе, на своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации.

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Источник Bild
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Комментарии 4
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Валерий Стебловский
Ця дилда голосувала за свого диктатора, самопроголошеного президента. Вона отримувала від нього нагороди. А тепер включає аполітичність. Не віримо і не пробачимо. І нічого гарного не побажаємо.
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+1
Василий Гредюшкин
Тупая  дура   или прикидывается?Она не может не  понимать  что  с ее  страны  ракеты  убивают  украинцев   ..
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0
Анна Савоськіна
Он дивишся та цю тьотю коняку і жодних позитивних емоцій воно не викликає де б воно не народилося, а своїми тупими коментарями тільки хоче більше привертати до себе нещасної увагу бо самохакоханість цієї чмоні зашкалює. Як друкуєте статті про оце нікому не цікаве то хоч фото не друкуйте ...
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0
Andr88
Почему ее не могут отстранить от соревнований .С территории Белоруссии летят ракеты по мирным городам и она представляет это террористическое бандформирование 
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0
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